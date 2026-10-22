Contemporary Amperex Technology Reg S gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Contemporary Amperex Technology Reg S liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Contemporary Amperex Technology Reg S die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.39 HKD gegenüber 4.47 HKD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Contemporary Amperex Technology Reg S im vergangenen Quartal 192.19 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 68.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Contemporary Amperex Technology Reg S 113.84 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch