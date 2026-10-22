Contemporary Amperex Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Contemporary Amperex Technology äusserte sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0.17 USD gegenüber 0.140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Contemporary Amperex Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68.36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.51 Milliarden USD im Vergleich zu 14.56 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch