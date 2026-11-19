Contax Participacoes SA hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3.18 BRL. Im Vorjahresquartal hatten -1.900 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.74 Prozent auf 115.5 Millionen BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 112.4 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch