Contax Participacoes SA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Contax Participacoes SA hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5.12 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Contax Participacoes SA ein Ergebnis je Aktie von -0.380 BRL vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 114.2 Millionen BRL in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 112.2 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch