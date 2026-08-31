Contax Participacoes gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Contax Participacoes hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5.12 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.380 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Contax Participacoes im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 114.2 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 112.2 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch