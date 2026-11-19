Contax Participacoes lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Contax Participacoes vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3.18 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1.900 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.74 Prozent auf 115.5 Millionen BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 112.4 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch