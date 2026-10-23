Consumers Bancorp stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Consumers Bancorp lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.96 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Consumers Bancorp im vergangenen Quartal 17.7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Consumers Bancorp 15.9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch