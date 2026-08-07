Consumer Portfolio Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Consumer Portfolio Services stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Consumer Portfolio Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.200 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 121.4 Millionen USD – ein Plus von 13.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Consumer Portfolio Services 106.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch