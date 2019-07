Consultation d'acteurs régionaux concernant la vision des relations internationales du Québec

SAGUENAY, QC, le 16 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, a rencontré hier et aujourd'hui des entreprises, des représentants d'institutions et de la société civile de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean actifs sur la scène internationale dans le cadre d'une consultation régionale. Au cours de ces journées, elle a présenté le rôle et les services offerts par le réseau des représentations du Québec à l'étranger. Elle a également échangé avec les participants à la consultation sur les enjeux internationaux qui les interpellent. Leurs propos serviront à la mise à jour de la Politique internationale du Québec et à l'élaboration de la stratégie internationale de conquête des marchés étrangers afin que celles-ci reflètent davantage la réalité des divers acteurs québécois sur la scène internationale et soutiennent plus efficacement le rayonnement du Québec à l'étranger ainsi que son développement économique, commercial, culturel, politique et social.

La ministre a profité de son passage pour également souligner l'importance des acteurs québécois en matière d'aide internationale à l'autonomisation des collectivités, à l'égalité femme-homme et à la jeunesse. À ce titre, la ministre octroie une aide de plus de 310 000 $ à l'organisme Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSI-SLSJ). Leurs activités, notamment en Afrique et en Amérique du Sud, permettent de faire rayonner l'action du Québec en entier.

« Le réseau diplomatique québécois doit se rendre plus utile pour tous les Québécois. Les représentations du Québec à l'étranger doivent devenir des carrefours en appui aux villes, aux universités, aux producteurs culturels, aux investisseurs, aux PME et aux entrepreneurs québécois qui souhaitent conquérir les marchés étrangers. C'est pourquoi il importe de prendre le pouls d'acteurs de différents milieux actifs sur la scène internationale afin que les retombées de notre action profitent à l'ensemble des Québécoises et des Québécois. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

La subvention est accordée par l'entremise du programme Québec sans frontières et du Programme québécois de développement international. Cela permettra au CSI-SLSJ d'appuyer le travail de ses partenaires locaux dans ces deux pays. Elle offrira aussi une expérience de vie enrichissante à près d'une vingtaine de jeunes de la région qui participeront à des stages de projets de solidarité internationale offerts par cet organisme régional.

Rappelons que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie travaille actuellement sur deux chantiers importants : la mise à jour de la Politique internationale du Québec et l'élaboration d'une stratégie internationale de conquête des marchés étrangers. Le gouvernement du Québec est déterminé à augmenter sa force de frappe économique à l'étranger et pose déjà des actions concrètes dans ce sens.

