CONSTRUTORA TENDA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CONSTRUTORA TENDA gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.38 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 1.66 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CONSTRUTORA TENDA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30.81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.33 Milliarden BRL im Vergleich zu 1.02 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch