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Construction Partner a Aktie 41329361 / US21044C1071

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08.05.2026 13:05:02

Construction Partners Inc. Profit Advances In Q1

Construction Partner a
105.38 CHF 0.83%
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(RTTNews) - Construction Partners Inc. (ROAD) revealed earnings for its first quarter that Increased, from last year

The company's earnings totaled $9.18 million, or $0.16 per share. This compares with $4.22 million, or $0.08 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 34.6% to $769.19 million from $571.65 million last year.

Construction Partners Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $9.18 Mln. vs. $4.22 Mln. last year. -EPS: $0.16 vs. $0.08 last year. -Revenue: $769.19 Mln vs. $571.65 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 3.590 B To $ 3.650 B

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Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’570.22 19.61 S0VBMU
Short 13’846.04 13.90 STCBFU
Short 14’372.40 8.88 B58SLU
SMI-Kurs: 13’091.18 08.05.2026 12:57:47
Long 12’486.08 19.46 S33BNU
Long 12’217.82 13.97 SC4B0U
Long 11’692.29 9.00 SPBBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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