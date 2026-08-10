Construction Partners A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Construction Partners A hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Construction Partners A ein EPS von 0.790 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Construction Partners A 999.4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28.25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 779.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch