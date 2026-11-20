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20.11.2026 06:37:00
Construction Partners A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Construction Partners A hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1.10 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 21.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 899.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1.10 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1.09 Milliarden USD umgesetzt wurden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2.53 USD, nach 1.84 USD im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahr hat Construction Partners A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 30.64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.67 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2.81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 2.78 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3.67 Milliarden USD taxiert.
Redaktion finanzen.ch
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