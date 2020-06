Construction d'une nouvelle unité de soins intensifs de l'Hôpital de Granby

Granby, QC, le 7 juin 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, ainsi que le ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, François Bonnardel, lancent aujourd'hui le début des travaux de construction de la nouvelle unité de soins intensifs de l'Hôpital de Granby.

Ces travaux prévoient un agrandissement de 1 158 mètres carrés au-dessus de l'aile Nord de l'hôpital et une mise aux normes de l'unité des soins intensifs. Les nouveaux locaux offriront des espaces plus adéquats, fonctionnels et sécuritaires pour les usagers et le personnel. Le chantier, d'abord annoncé le 16 mars dernier, n'avait pu s'amorcer en raison des mesures liées à la pandémie de la COVID-19.

Ce projet représente un investissement total de 10,2 M$, financé à hauteur de 4,5 M$ par la Fondation du Centre hospitalier de Granby, à hauteur de 3,4 M$ par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le reste est assumé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, qui a d'ailleurs été désigné comme gestionnaire du projet.

Citations :

« Ce projet majeur d'infrastructure hospitalière démontre que nous posons des actions concrètes pour moderniser notre réseau, de manière cohérente avec les besoins actuels de la population. La crise que nous traversons nous a bien démontré l'importance d'assurer la meilleure organisation clinique possible, notamment sur le plan de la sécurité des usagers et du personnel. Ces nouveaux locaux contribueront en effet à améliorer la prévention et le contrôle des infections, de même que la prestation de soins. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très fier que ce projet attendu puisse redémarrer, et se concrétiser rapidement, au bénéfice de toute la communauté de Granby. Grâce à ces travaux, nous pourrons disposer d'un meilleur aménagement des espaces, qui viendra remédier à certaines lacunes fonctionnelles et à créer des liens de proximité bénéfiques avec le bloc opératoire et l'urgence, situés tout près de ce secteur. Je remercie madame McCann et ses équipes pour leur appui, de même que toute notre communauté, qui s'est mobilisée pour appuyer ce projet, par l'entremise de la fondation de l'Hôpital. »

François Bonnardel, ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

Faits saillants :

La fin des travaux, initialement prévue pour la fin janvier 2021, a été reportée au début de mai 2021, en raison du délai causé par la pandémie.

La nouvelle unité sera entre autres dotée de huit chambres individuelles munies d'une salle de toilette fermée, d'un poste infirmier centralisé incluant un poste d'accueil pour les visiteurs et les familles, de postes infirmiers décentralisés dans un ratio d'un poste pour deux chambres, d'une salle de rencontre pour les familles et d'un salon des familles et des visiteurs.

Elle bénéficiera d'un budget de fonctionnement récurrent additionnel de 189 600 $, accordé à l'établissement pour les superficies ajoutées.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux