Constellium SE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Constellium SE äusserte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0.84 USD. Im letzten Jahr hatte Constellium SE einen Gewinn von 0.620 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.64 Milliarden USD – ein Plus von 21.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Constellium SE 2.17 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch