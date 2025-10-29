Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’355 0.0%  SPI 17’101 0.1%  Dow 47’706 0.3%  DAX 24’273 0.0%  Euro 0.9274 0.3%  EStoxx50 5’730 0.5%  Gold 4’021 2.1%  Bitcoin 90’021 0.5%  Dollar 0.7966 0.4%  Öl 64.7 0.3% 
Constellium Holdco B.V Aktie

29.10.2025 12:18:11

Constellium Names Ingrid Joerg CEO, Stock Up

(RTTNews) - Constellium SE (CSTM) on Wednesday announced that its its Chief Operating Officer Ingrid Joerg will succeed Jean-Marc Germain as Chief Executive Officer and join the Board as a Director, effective from January 1. This follows Germain's decision to retire at the end of 2025.

In addition, this transition is part of a multi-year leadership succession plan, and Germain is expected to serve as Special Advisor to the Company's Board of Directors and Management in 2026.

Ingrid joined Constellium in 2015 as President of Aerospace and Transportation business unit before being appointed as COO in 2023. Ingrid holds more than 25 years of experience in the aluminium industry, including 10 years with Constellium.

In the pre-market, CSTM shares were trading 6.25% higher at 18$ on the NYSE.

Datum Titel
12:15 ROUNDUP/Straßen werden zu Flüssen: Hurrikan 'Melissa' erreicht Kuba
12:14 Aktien Europa: Leichte Gewinne - Quartalsberichtssaison und Fed im Fokus
12:08 AKTIE IM FOKUS 2: KI-Gigant Nvidia vor Sprung über 5-Billionen-Dollar-Marke
12:08 AKTIE IM FOKUS: DWS setzen sich nach guten Zahlen an MDax-Spitze
12:01 ROUNDUP/US-Geschäft schiebt an: Santander schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt
11:59 Zahl der Geflügelpest-Ausbrüche in Betrieben steigt weiter
11:58 Aktien Frankfurt: Dax ohne Feuer - Musik spielt in New York
11:57 Paketbranche rüstet sich für brummendes Weihnachtsgeschäft
11:49 Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank und Co.: Deutsche Bankenwerte fester
11:47 Adidas sieht dieses Jahr geringere Auswirkungen durch US-Zölle