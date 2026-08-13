Constellation Software verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Constellation Software hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 17.90 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Constellation Software 3.68 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17.23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.62 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.94 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch