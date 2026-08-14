Constellation Software präsentierte Quartalsergebnisse

Constellation Software hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Constellation Software hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.010 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 3.33 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.87 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch