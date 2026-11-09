Constellation Software informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Constellation Software hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14.01 CAD gegenüber 13.62 CAD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.92 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.06 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch