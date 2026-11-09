Constellation Software hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Constellation Software lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.50 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19.31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Constellation Software einen Umsatz von 2.94 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch