Constellation Research ShortList™ reconnaît Persistent Systems pour les services d'innovation et l'ingénierie au premier trimestre de 2021

L'approche « Digital Greenhouse » est reconnue pour ses solutions axées sur la conception et l'humain d'abord

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 12 février 2021 /PRNewswire/ -- Pour la deuxième année consécutive, la société de recherche et de conseil technologiques Constellation Research a placé des Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) sur sa liste restreinte de fournisseurs dans ses services d'innovation et d'ingénierie ShortList™ pour le premier trimestre de 2021.

Constellation Research évalue plus de 50 solutions classées dans ce marché et la ShortList est déterminée par des enquêtes auprès des clients, des conversations avec les partenaires, des références clients, des projets de sélection de fournisseurs, des parts de marché et des recherches internes.

Constellation Research estime à 1,3 milliard de dollars le marché des services d'innovation et d'ingénierie d'ici 2021. Cette catégorie couvre les offres physiques et numériques et la manière dont les clients peuvent engager des entreprises de services tierces pour innover, concevoir, développer, tester, déployer et actualiser une offre. Comme les modèles de monétisation évoluent de la vente de produits aux services d'abonnement, du paiement au financement publicitaire et de tout ce que vous pouvez manger à la plus petite unité, les services d'innovation et les fournisseurs d'ingénierie travaillent également avec les clients pour développer à la fois les modèles de revenus et de monétisation.

Citation de R « Ray » Wang, analyste principal et fondateur de Constellation Research, Inc.

« Persistent se présente constamment comme un leader dans le domaine de l'ingénierie des projets numériques et de la modernisation des applications rendues possibles par le Cloud. Non seulement ils aident à résoudre des problèmes technologiques complexes pour leurs clients, mais ils créent également des solutions commerciales innovantes dans des secteurs comme la banque et les soins de santé ».

Citation de Karthik Balasubramanian, vice-président logiciel et high-tech, Persistent

« L'innovation est au cœur de notre travail d'ingénierie et de solutions pour les clients. Persistent Digital Greenhouse™, notre approche de conception exclusive, associe cette innovation technologique à l'accent mis sur l'expérience client et l'alignement commercial holistique, ce qui se traduit par des résultats commerciaux tangibles pour nos clients. Cela confirme qu'une fois de plus, Constellation Research reconnaît notre leadership dans ce domaine. »

Fort de 30 ans de leadership dans le domaine de l'ingénierie des produits numériques, Persistent réunit une expertise approfondie des modèles de fonctionnement et des technologies nécessaires pour concevoir, architecturer, développer et gérer le cycle de vie des produits de bout en bout. Persistent Digital Greenhouse™, associé à des méthodes agiles, favorise une réflexion et une vision des produits divergentes afin d'accélérer la mise sur le marché de produits et de solutions numériques, ce qui permet de transformer les idées novatrices en résultats concrets.

Les services d'innovation et les sociétés d'ingénierie jouent un rôle clé dans l'accélération de la commercialisation des concepts et dans le processus d'innovation continue tout au long du cycle de vie de l'offre.

Constellation Research prend en compte les critères suivants pour ses considérations :

Encourager l'innovation, les prototypes et l'idéation

Monétiser la conception et les modèles commerciaux

Offrir des expériences immersives aux utilisateurs

Effectuer une analyse des besoins

Concevoir de produits artisanaux

Développer l'offre

Tester

Fournir une assurance qualité

Déployer l'offre

Permettre la ré-ingénierie des produits

À propos de Persistent

Avec plus de 12 000 employés dans le monde, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société de solutions globales qui propose des services d'accélération du commerce numérique, de modernisation des entreprises et d'ingénierie des produits nouvelle génération.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et avertissements

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/FLCS

Contact pour les médias

Ken Montgomery

Persistent Systems (international)

+1 213 500 8355

ken_montgomery@persistent.com

Saviera Barretto

Archetype

+91 84249 17719

saviera.barretto@archetype.co

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg