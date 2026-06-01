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Constellation Energy Group Aktie US2103711006

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01.06.2026 15:11:01

Constellation Energy Prices 11 Mln Share Secondary Offering At $281/Share, Stock Down In Pre-Market

(RTTNews) - Monday, Constellation Energy Corporation (CEG) announced the pricing of a secondary public offering of 11 million shares of common stock for $281 per share.

The underwriters will have a 30-day option to purchase up to an additional 1.35 million shares of common stock from the selling shareholders.

The offering is expected to close on June 2, 2026.

Morgan Stanley and J.P. Morgan are acting as the underwriters for the offering.

In pre-market trading, CEG is trading at $277.99, down 3.39 per cent on Nasdaq.

In eigener Sache

Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

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In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?

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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’001.20 19.63 SAIB4U
Short 14’285.41 13.89 SYMBIU
Short 14’834.22 8.88 SJBE8U
SMI-Kurs: 13’378.93 01.06.2026 15:20:39
Long 12’892.38 19.77 SUTB5U
Long 12’586.74 13.68 SK2BZU
Long 12’047.71 8.88 SZHBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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