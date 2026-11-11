Constellation Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Constellation Energy hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1729.63 ARS gegenüber 876.74 ARS im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 56.31 Prozent auf 14’918.81 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9’544.10 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch