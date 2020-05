Constellation Brands exerce ses bons de souscription pour acquérir des actions de Canopy Growth, renforçant ainsi la confiance envers la capacité de Canopy Growth à réussir à long terme dans l'ind...

VICTOR, NY et SMITHS FALLS, ON, le 1er mai 2020 /CNW/ - Constellation Brands, Inc. (« ConstellationBrands ») (NYSE: STZ) et (NYSE: STZ.B), un chef de file dans le secteur des boissons alcoolisées, et Canopy Growth Corporation (« CanopyGrowth ») (TSX: WEED), (NYSE: CGC), un leader diversifié de la culture du cannabis, ont annoncé aujourd'hui que Greenstar Canada Investment Limited Partnership, une sous-filiale en propriété exclusive de Constellation Brands, exerce un total de 18 876 901 bons de souscription d'actions ordinaires de Canopy Growth.

Les bons de souscription, initialement émis le 2 novembre 2017, ont été exercés à un prix d'exercice de 12,9783 $ CA par action ordinaire, pour un total d'environ 245 millions de dollars canadiens. Au moment de leur émission, les actions ordinaires représentaient environ 5,1 % des actions ordinaires émises et en circulation de Canopy Growth. En résultat de l'acquisition de nouvelles actions ordinaires, Constellation Brands détient désormais indirectement, au total, 142 253 802 actions ordinaires, 139 745 453 bons de souscription d'actions ordinaires et un capital de 200 000 000 $ CA en billets de premier rang. Collectivement, les actions ordinaires font augmenter à 38,6 % la part des actions ordinaires émises et en circulation de Canopy Growth détenues par Constellation Brands. En supposant l'exercice complet de tous les bons de souscription restants et la conversion complète des billets (mais en excluant dans ce cas les conséquences qui découleraient de l'exercice, par Canopy Growth, de son droit d'acquérir Acreage Holdings, Inc. conformément à son option en vertu du plan d'arrangement annoncé précédemment le 27 juin 2019), Constellation Brands détiendrait environ 55,8 % des actions ordinaires émises et en circulation de Canopy Growth.

« Bien que la légalisation mondiale du cannabis en soit encore à ses premiers balbutiements, nous continuons de croire que ce marché en évolution offre des possibilités considérables à long terme, a déclaré Bill Newlands, président et chef de la direction de Constellation Brands. Canopy est la mieux placée pour réussir dans le secteur émergeant du cannabis et nous avons confiance en l'orientation stratégique de l'entreprise sous la direction de David Klein et de son équipe. »

« Cet investissement supplémentaire confirme la validité du travail accompli par notre équipe depuis qu'elle a attiré l'investissement initial en 2017. Il renforce également notre capacité de saisir les incroyables occasions de marchés et de produits qui s'offrent à Canopy au Canada, aux États-Unis et sur d'autres marchés mondiaux importants », a ajouté David Klein, chef de la direction de Canopy Growth.

Constellation Brands peut, à l'occasion, acquérir des actions ordinaires ou d'autres titres de Canopy Growth ou en disposer ou exercer à l'avenir ses bons de souscription, que ce soit sur le marché public ou lors d'opérations privées, en fonction dans tous les cas d'un certain nombre de facteurs, notamment les conditions générales du marché et de l'économie ainsi que les autres possibilités d'investissement. Selon les conditions du marché, ainsi que de l'économie et du secteur en général, la situation commerciale et financière de Canopy Growth ou d'autres facteurs pertinents, Constellation Brands pourrait à l'avenir modifier ses plans ou ses intentions.

Un exemplaire de la déclaration selon le système d'alerte déposée relativement au présent communiqué sera disponible dans le profil de Canopy Growth sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et peut être obtenu en communiquant avec le Centre des investisseurs de Constellation Brands au 1 888 922-2150.

Constellation Brands

À Constellation Brands (NYSE: STZ et STZ.B), notre mission est de créer des marques que les gens aiment parce que nous croyons que porter un toast, se détendre à la fin de la journée, célébrer des événements importants et aider les gens à tisser des liens, ça vaut la peine. Ça mérite notre dévouement, notre travail acharné et les risques audacieux mais calculés que nous prenons pour en offrir plus à nos consommateurs, à nos partenaires commerciaux, à nos actionnaires et aux collectivités au sein desquelles nous vivons et travaillons. C'est ainsi que nous sommes devenus l'une des grandes entreprises de biens de consommation courante qui connaissent la croissance la plus rapide dans le secteur du commerce de détail aux États-Unis et c'est ce qui nous motive à continuer pour vous livrer la suite.

À l'heure actuelle, nous sommes un important producteur et distributeur mondial de bières, de vins et de spiritueux implanté aux États-Unis, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Italie. Chaque jour, les gens se tournent vers nos marques de bière importée haut de gamme et emblématiques, comme la Corona Extra, la Corona Light, la Corona Premier, la Modelo Especial, la Modelo Negra et la Pacifico, ainsi que vers nos marques de vins et de spiritueux de première qualité, dont celles de la famille Robert Mondavi, Kim Crawford, Meiomi, celles de la famille The Prisoner, SVEDKA Vodka, Casa Noble Tequila et High West Whiskey.

Mais nous ne nous arrêterons pas là. De la pièce où sont entreposés les tonneaux à la salle de conférence, notre équipe de direction visionnaire et nos employés passionnés visent plus haut afin de repousser les limites du secteur des boissons alcoolisées. Joignez-vous à nous pour découvrir ce qui en vaut la peine.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter @cbrands et consultez le site www.cbrands.com (en anglais).

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX: WEED, NYSE: CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, propose plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin - notamment sous forme déshydratée, d'huile et de gélules -, ainsi que des appareils médicaux par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale, et ce, un produit, un établissement et un pays à la fois. Canopy Growth exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur cinq continents.

La division médicale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis; elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Spectrum Therapeutics offre une gamme de produits à spectre complet utilisant le code-couleur de Spectrum, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica Ethics.

Canopy Growth exploite des magasins de vente au détail à l'échelle du Canada sous ses bannières récompensées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale qui a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle.

De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg et Seth Rogen, des icônes du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que le leader des boissons alcoolisées selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite 11 installations de production de cannabis autorisées pour une capacité de production de plus de 10,5 millions de pieds carrés, dont plus d'un million de pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com (en anglais).

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés autres que ceux concernant des faits historiques sont des énoncés prospectifs, y compris les énoncés sur la possession future d'actions de Canopy Growth par Constellation Brands, la possibilité que Canopy Growth exerce son droit d'acquérir Acreage Holdings, Inc., ainsi que la capacité de Canopy Growth à poursuivre sa quête de débouchés et de succès. Les expressions « si », « s'attendre à », « avoir l'intention de » et d'autres expressions similaires visent à faciliter la reconnaissance des énoncés prospectifs, bien qu'ils ne contiennent pas tous de telles expressions. Ces énoncés peuvent porter sur la stratégie d'affaires, les activités à venir, les perspectives, les plans et les objectifs de gestion, ainsi que sur des renseignements à propos d'actions attendues de la part de tiers.

Tous les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans lesdits énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de la direction et ne devraient en aucun cas être interprétés comme une garantie que ces résultats se produiront réellement ou qu'ils se produiront selon l'échéancier envisagé dans le présent communiqué. Tous les énoncés prospectifs sont formulés uniquement en date du présent communiqué. Constellation Brands et Canopy Growth déclinent toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. En plus des risques et des incertitudes associés aux activités normales de l'entreprise, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont assujettis à d'autres risques, à d'autres incertitudes et à d'autres facteurs divulgués de temps à autre dans les documents déposés par Constellation Brands auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice financier clos le 29 février 2020, et par Canopy Growth auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris dans sa notice annuelle déposée sur SEDAR le 25 juin 2019 sous la rubrique « Facteurs de risque », ou auprès de la Securities Exchange Commission des États-Unis, lesquels pourraient faire en sorte que le rendement réel à venir diffère des attentes actuelles.

