Constellation Brands Canada hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Constellation Brands Canada präsentierte am 06.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.28 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0.220 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.69 Milliarden CAD – ein Plus von 8.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Constellation Brands Canada 3.40 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch