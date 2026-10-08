Constellation Brands: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Constellation Brands hat am 06.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 3.32 USD. Im letzten Jahr hatte Constellation Brands einen Gewinn von 2.65 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.14 Prozent auf 2.63 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch