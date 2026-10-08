Constellation Brands A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Constellation Brands A hat am 06.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3.32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.65 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 2.63 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.48 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch