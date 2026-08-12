Consolidated Water: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Consolidated Water hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.320 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 32.9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 2.14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch