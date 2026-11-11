Consolidated Water stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Consolidated Water hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Consolidated Water ein EPS von 0.340 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11.96 Prozent auf 30.9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch