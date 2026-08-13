Consolidated Securities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Consolidated Securities lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9.72 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Consolidated Securities ein EPS von 9.36 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 690.7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17.77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Consolidated Securities einen Umsatz von 586.5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch