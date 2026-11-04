Consolidated Securities: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Consolidated Securities hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10.95 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10.73 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Consolidated Securities mit einem Umsatz von insgesamt 759.2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 618.5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 22.75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch