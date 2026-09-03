Consolidated First Fund Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Consolidated First Fund Capital hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.010 CAD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0.1 Millionen CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0.1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch