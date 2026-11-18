Consilium (B) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 3.27 SEK gegenüber -1.970 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11.94 Prozent zurück. Hier wurden 106.2 Millionen SEK gegenüber 120.6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch