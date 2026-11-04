Consilium Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Consilium Acquisition A hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3.460 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch