Conseil fiscal - Étudiants : mettez plus d'argent dans vos poches grâce aux prestations et aux crédits!

OTTAWA, le 12 févr. 2020 /CNW/ - Vous n'avez pas gagné d'argent ou en avez gagné très peu l'an dernier? Nous pouvons vous aider à produire votre déclaration de revenus pour que vous ne manquiez pas l'occasion d'obtenir un remboursement ou des prestations et crédits. Vous devriez toujours produire votre déclaration de revenus, et la produire à temps pour être admissible aux prestations et aux crédits auxquels vous avez droit. Voici quelques renseignements qui vous aideront.

De l'aide gratuite pour faire vos impôts

Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, des bénévoles pourraient être en mesure de préparer votre déclaration de revenus pour vous gratuitement. Allez à canada.ca/impots-aide pour savoir si vous êtes admissible et pour trouver un comptoir d'impôts près de chez vous.

Vous pouvez aussi produire votre déclaration de revenus rapidement et de façon sécurisée en ligne. L'Agence du revenu du Canada (ARC) a une liste de logiciels d'impôt homologués qui sont faciles à utiliser, rapides et sécurisés. Certains sont gratuits!

Plus d'argent dans vos poches

Voici quelques conseils pour vous aider à économiser durant la période de production des déclarations de revenus :

Crédit d'impôt pour frais de scolarité - Vous pourriez réduire le montant d'impôt que vous devez si vous avez payé des frais de scolarité à un établissement d'enseignement postsecondaire. Vous pourriez également avoir droit à un remboursement du coût des cours visant l'obtention ou l'amélioration de compétences professionnelles.

Intérêts payés sur vos prêts étudiants - Vous pourriez avoir droit à un montant pour les intérêts payés depuis 2014 sur votre prêt étudiant pour des études postsecondaires.

Frais de déménagement admissibles - Si vous avez déménagé pour vos études postsecondaires et que vous êtes un étudiant à temps plein, vous pourriez avoir droit à un remboursement des frais de déménagement. Vous pourriez également avoir droit à un remboursement des frais de déménagement pour le travail, comme pour un emploi d'été ou pour exploiter une entreprise. Vous avez droit à un remboursement des frais de déménagement si vous vous êtes rapproché d'au moins 40 kilomètres de votre lieu de travail ou de votre établissement d'enseignement.

Frais de garde d'enfants - Si vous avez payé une personne pour qu'elle s'occupe de votre enfant pour que vous puissiez étudier, effectuer un travail rémunéré ou mener des recherches, vous pourriez être en mesure de déduire des frais de garde d'enfants.

Crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) - Vous pourriez recevoir un paiement non imposable quatre fois par année. Ce paiement est destiné aux personnes à revenu faible ou modeste. Vous pourriez être admissible si vous avez 19 ans avant le 1er avril 2021, ou si vous avez (ou avez eu) un époux ou un conjoint de fait ou que vous êtes (ou étiez) un parent et que vous habitez (ou habitiez) avec votre enfant. Produisez votre déclaration de revenus chaque année pour continuer à recevoir ces paiements.

Allocation canadienne pour enfants - Si vous avez un enfant, vous pourriez recevoir un paiement mensuel non imposable. Ces paiements sont versés aux familles admissibles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans. Produisez votre déclaration de revenus chaque année pour continuer à recevoir ces paiements.

Allocation canadienne pour les travailleurs - Cette allocation est un crédit d'impôt remboursable bonifié et plus accessible offert aux particuliers et aux familles admissibles qui travaillent, mais qui gagnent un faible revenu.

Prestations provinciales et territoriales - Vous pourriez avoir droit à des prestations provinciales ou territoriales supplémentaires selon l'endroit où vous habitez.

Report de montants antérieurs - Vous ne pouvez plus demander le montant relatif aux études et le montant pour manuels dans votre déclaration de revenus. Toutefois, vous pourriez être en mesure de reporter les montants inutilisés des années précédentes à une autre année. Si vous reportez un montant inutilisé, vous devez le demander lorsque vous produisez votre déclaration pour la première année où vous devez de l'impôt sur le revenu.

Incitatif à agir pour le climat - Si vous êtes un résident de l' Alberta , de la Saskatchewan , du Manitoba ou de l' Ontario , vous pourriez être admissible au paiement de l'incitatif à agir pour le climat lorsque vous produisez votre déclaration de revenus pour 2019. Vous pourriez également recevoir un paiement plus important si vous vivez dans une petite collectivité ou une collectivité rurale. L'incitatif réduira d'abord tout montant d'impôt que vous pourriez devoir, puis pourra créer ou accroître votre remboursement.

Pour en savoir plus sur les avantages de produire une déclaration de revenus, allez à canada.ca/impots-etudiants.

SOURCE Agence du revenu du Canada