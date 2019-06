Conseil d'administration de l'Association minière du Québec - Quand le renouveau rencontre l'expérience

QUÉBEC, le 14 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'Association minière du Québec (AMQ) est fière de présenter la composition de son nouveau conseil d'administration à la suite de sa récente assemblée générale annuelle. Ce conseil allie l'expérience au renouveau afin de préparer l'avenir de l'AMQ. Il sera dirigé pour un troisième mandat par Jean-François Verret, directeur, Projets, Géologie et Exploration de Mine Raglan, une compagnie Glencore.

Forte de la grande implication de ses membres, l'Association a su attirer des gens d'expérience sur son conseil, en plus de maintenir en poste des gens crédibles aux expertises variées.

Six nouveaux membres font leur entrée au conseil d'administration, eux qui pourront faire profiter l'Association de leurs compétences dans des domaines variés en lien avec les enjeux futurs de l'industrie minière. L'Association pourra également compter sur un comité exécutif renouvelé composé de trois femmes et deux hommes, sur lequel siège entre autres Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ.

Composition du conseil d'administration

*Nouveaux membres

**Membre du comité exécutif

Nom Compagnie Secteur représenté Jean-François Verret** Président du conseil Mine Raglan, une compagnie Glencore Secteur autre que le fer et l'or Vanessa Laplante** Vice-présidente du conseil Trésorière Canadian Malartic G.P. Or Alexandre Belleau** Secrétaire du conseil Minerai de Fer Québec Fer Sophie Bergeron** Newmont Goldcorp - Éléonore Or Marc Bédard* Glencore Traitement de minerai ou d'affinage de métaux Hélène Cartier* Ressources Falco Explorateurs, projets miniers en développement et mines en processus de fermeture définitive Nicolas Dalmau ArcelorMittal Exploitation minière Canada Fer Jean-Baptiste Dromer* K+S Sel Windsor Secteurs autres que le fer et l'or Hélène Lauzon Conseil patronal de l'environnement du Québec Membre observatrice Jean-Marc Lulin* Exploration Azimut Membre observateur Daniel Paré* Mines Agnico Eagle Or Jean Quenneville Rio Tinto Fer Patrick Sévigny Stornoway Diamond Corporation Secteurs autres que le fer et l'or Stéphane Ste-Croix IAMGOLD Corporation Or Guy Tremblay* Groupe minier CMAC-THYSSEN Entrepreneurs miniers Isabelle Verreault Hill+Knowlton Stratégies Membre observatrice

L'AMQ tient également à remercier Christian Provencher (Mines Agnico Eagle), Olivier Berman (Mines Seleine, K+S Sel Windsor), Luc Guimond (Groupe minier CMAC-THYSSEN), Claude Bélanger (Fonderie Horne, une compagnie Glencore) et André Gaumond (Redevances Aurifères Osisko), administrateurs sortants, de leur implication au conseil d'administration.

Citations

« Ce nouveau conseil représente bien ce qu'est l'industrie minière québécoise : un merveilleux mélange d'expérience et de relève avec une présence féminine accrue. Nous sommes fiers d'avoir su réunir des gens de talent qui collaboreront à élaborer le prochain plan stratégique de l'AMQ afin d'assurer la pérennité des activités minières au Québec. Je tiens à remercier les membres sortants pour le travail colossal accompli au cours des dernières années. Ils peuvent être fiers de leur bilan. »

- Jean-François Verret, président du conseil d'administration de l'AMQ

« C'est avec grand enthousiasme que j'aborde ce nouveau chapitre de l'Association avec des gens expérimentés prêts à relever les défis qui se présenteront. Nous avons accompli de grandes choses dans le passé et je suis convaincue que nous saurons bâtir sur ces solides fondations. Nous continuerons de soutenir les sociétés minières actives au Québec afin que se maintienne un développement minier fort. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 40 540 emplois et des dépenses totales de 8,5 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de la dernière année, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

