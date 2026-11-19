Conrad Industries lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 69.9 Millionen USD – eine Minderung von 16.33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 83.6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch