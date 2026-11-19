ConnectM Technology Solutions veröffentlichte am 17.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.39 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.640 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.30 Prozent auf 8.9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch