ConnectM Technology Solutions: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ConnectM Technology Solutions lud am 24.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.32 USD gegenüber -1.920 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15.04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 8.5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch