Connect: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Connect hat am 13.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2.66 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4.870 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Connect im vergangenen Quartal 364.3 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 836.02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Connect 38.9 Millionen JPY umsetzen können.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 14.850 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Connect -17.210 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46.00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 885.55 Millionen JPY, während im Vorjahr 606.55 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch