Connect Biopharma: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Connect Biopharma präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Connect Biopharma ein Ergebnis je Aktie von -0.230 USD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Connect Biopharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5440.0 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.8 Millionen USD im Vergleich zu 0.1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch