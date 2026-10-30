Conmed präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Conmed gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Conmed 0.090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Conmed im vergangenen Quartal 335.6 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0.88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Conmed 338.6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch