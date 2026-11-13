Conifex Timber veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Conifex Timber äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.20 CAD gegenüber -0.410 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 0.7 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 98.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38.2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch