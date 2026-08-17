Conifex Timber hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Conifex Timber hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Conifex Timber vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.23 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.200 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32.11 Prozent zurück. Hier wurden 23.0 Millionen CAD gegenüber 33.9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch