Confinement à Toronto : le Centre des prix OLG restreint les réclamations de lots en personne

TORONTO, le 21 nov. 2020 /CNW/ - La santé et la sécurité de nos clients, de nos employés et de tous les Ontariens demeurent au cœur des priorités d'OLG.

À la suite de l'annonce du gouvernement provincial qui place la ville de Toronto en confinement dès ce lundi 23 novembre 2020, l'accès au Centre des prix (au coin des rues Yonge et Dundas à Toronto) sera limité à compter de 15 h le samedi 21 novembre 2020 pour la réclamation de lots en personne.

Pour tous les lots de 50 000 $ et plus, veuillez communiquer avec le Centre de soutien OLG en composant le 1-800-387-0098 pour discuter des options offertes pour la réclamation de ces lots. OLG réduit le nombre quotidien de rendez-vous en personne.

plus, veuillez communiquer avec le Centre de soutien OLG en composant le 1-800-387-0098 pour discuter des options offertes pour la réclamation de ces lots. OLG réduit le nombre quotidien de rendez-vous en personne. Les réclamations de lots de 1 000 $ à 49 999,90 $ doivent être envoyées par la poste. Nous demandons à nos clients de suivre les instructions sur OLG.ca .

Les clients peuvent continuer de réclamer des lots d'au plus de 999,90 $ à n'importe lequel des 10 000 points de vente de loterie à l'échelle de la province. Le paiement de ces lots dépend de la disponibilité des fonds à chaque point de vente.

OLG communiquera avec les joueurs de loterie qui ont déjà pris un rendez-vous pour une date postérieure au 21 novembre 2020 afin de les informer des changements et des options qui s'offrent à eux.

Le Centre des prix OLG n'est plus en mesure d'offrir de services sans rendez-vous pour le moment. Nous vous remercions de votre patience et nous vous encourageons à utiliser les autres options proposées par OLG.

Les jeux de loterie populaires d'OLG, y compris LOTTO MAX, LOTTO 6/49, DAILY GRAND, ONTARIO 49 et DAILY KENO, sont toujours en vente auprès des détaillants de loterie et sur OLG.ca.

Si vous achetez des billets de loterie sur OLG.ca et remportez un lot :

Les gains de loterie jusqu'à concurrence de 999,90 $ seront automatiquement portés à votre compte et vous en serez avisé par courriel.

Pour les gains de 1 000 $ à 99 999,90 $, on vous demandera de remplir le Formulaire Déclaration du gagnant - Réclamation de lot. Après avoir soumis le formulaire, OLG créditera votre compte OLG ou communiquera avec vous pour les prochaines étapes.

Pour les lots de 100 000 $ ou plus, on vous demandera de soumettre le Formulaire Déclaration du gagnant - Réclamation de lot. OLG communiquera avec vous pour vous informer des étapes à suivre pour vous prévaloir des options de rechange offertes.

Ces changements seront en vigueur pendant un minimum de 28 jours et seront mis à jour si nécessaire pour être conformes aux directives des autorités de la santé publique. OLG continue de contribuer aux efforts provinciaux qui visent à limiter la transmission communautaire de la COVID-19 et à protéger les Ontariens. Nous demeurons présents pour nos clients et nous sommes désolés des inconvénients que les mesures sanitaires temporaires pourraient vous causer.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

