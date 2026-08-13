Confidence verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Confidence hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 14.60 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 29.42 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2.53 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Confidence 2.14 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch