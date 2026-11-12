Confidence präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Confidence hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 19.02 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 37.64 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Confidence 2.59 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch