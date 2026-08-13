Confidence Petroleum India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Confidence Petroleum India präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.86 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.610 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 116.60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.09 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.12 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch