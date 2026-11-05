Confidence International Registered B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Confidence International Registered B hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Confidence International Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.01 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.030 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28.56 Prozent auf 96.7 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75.3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch