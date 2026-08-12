Conduent: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Conduent hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Conduent vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.76 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 29.58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 754.0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 531.0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch